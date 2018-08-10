Полыхающая уникальная церковь XVIII века в Карелии попала на видео

Видео: 5-tv.ru

Пожар уничтожил уникальную деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную в конце ХVIII века в карельском городе Кондопоге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Церковь вся сгорела», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в пятницу, 10 августа, в 09:33 мск. Через восемь минут на место прибыли пожарные. К тому моменту здание полыхало практически по всей площади. Видеозапись инцидента опубликовал Пятый канал.

Построенная в 1774 году церковь Успения Пресвятой Богородицы — объект культурного наследия федерального значения. Это выдающийся памятник народного деревянного зодчества конца ХVIII века и одна из главных достопримечательностей региона. Ее высота 42 метра, она считается одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

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