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Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Сочи

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Восемь человек погибли во время пожара в частном доме в Сочи. Пламя разгорелось на площади 300 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пострадали три человека, среди них один несовершеннолетний. По данным «Интерфакса», это 16-летний подросток.

Загорелась двухэтажная деревянная постройка в Адлерском районе. Сейчас огонь полностью потушен.

Местный портал NR уточняет, что сообщение о пожаре поступило около шести часов утра (совпадает с московским). Пламя тушили 62 спасателя и 19 спецмашин. Причины произошедшего пока не установлены. На месте работают специалисты экстренных служб города.

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