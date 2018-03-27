Число пострадавших от пожара в кемеровском ТЦ возросло

Число пострадавших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» увеличилось до 67 человек, 12 из них находятся в больницах. Об этом пишет РБК со ссылкой на замглавы департамента здравоохранения Кемеровской области Оксану Абросову.

«Сейчас в стационарах 12 человек, 11 из них в больнице скорой помощи и один ребенок в областной детской клинической больнице. Амбулаторно лечатся 55 человек. Итого 67 пострадавших», — отметила Абросова.

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Ранее сообщалось о 60 пострадавших, 15 человек оставались в больницах. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о состоянии самого тяжелого пациента — 11-летнего мальчика, выпрыгнувшего из окна четвертого этажа ТЦ. Он пришел в сознание, может самостоятельно дышать и есть, разговаривает и рассказывает о случившемся. В пожаре погибла вся его семья.

Пожар в «Зимней вишне» произошел днем 25 марта. В результате погибли 64 человека, из них 41 — дети. Заведено уголовное дело по трем статьям, задержаны и допрошены пять человек, в том числе охранник, отключивший систему оповещения. Основная версия случившегося — замыкание электропроводки.

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