Бастрыкин назвал главную версию пожара в кемеровском ТЦ

Наиболее вероятная причина возгорания в торговом центре в Кемерове связана с замыканием электропроводки. Об этом во вторник, 27 марта, сообщил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс».
«Очаг возгорания — детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии — либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал глава СК.
При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который начался 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
СК расследует уголовное дело по трем статьям.
Задержаны пять человек, среди них технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился очаг возгорания, а также охранник.
Бастрыкин ранее сообщил, что дежуривший в день пожара сотрудник ЧОП не включил систему оповещения. Также следователи выяснили, что в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация.