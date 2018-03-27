Бастрыкин назвал главную версию пожара в кемеровском ТЦ

Наиболее вероятная причина возгорания в торговом центре в Кемерове связана с замыканием электропроводки. Об этом во вторник, 27 марта, сообщил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс».

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«Очаг возгорания — детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии — либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал глава СК.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который начался 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

СК расследует уголовное дело по трем статьям.

Задержаны пять человек, среди них технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился очаг возгорания, а также охранник.

Бастрыкин ранее сообщил, что дежуривший в день пожара сотрудник ЧОП не включил систему оповещения. Также следователи выяснили, что в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация.

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