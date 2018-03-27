В МЧС рассказали о позднем появлении пожарных в кемеровском ТЦ

Пожарных в торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» в Кемерове вызвали слишком поздно. К моменту их прибытия в здании уже горели три кинозала и зоопарк, сообщает во вторник, 27 марта, РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В 12:15 по прибытии на место чрезвычайной ситуации огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление по всему третьему этажу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в сгоревшем торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация, при этом ее починкой никто не занимался. Он также заявил, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации. «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — сказал Бастрыкин.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. По данным Следственного комитета и МЧС, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ.

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