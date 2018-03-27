Стало известно о состоянии потерявшего семью в пожаре в Кемерове мальчика

В кемеровской детской больнице пришел в сознание 11-летний мальчик, который потерял в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» всю семью — обоих родителей и младшую сестру. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, на заявление которой ссылается пресс-служба министерства.

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По словам Скворцовой, ребенок начал дышать, самостоятельно поел, общается и рассказывает о произошедшем. «По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений», — добавила министр.

Накануне, 26 марта, глава Минздрава рассказала о мальчике, который выпрыгнул с четвертого этажа ТЦ, спасаясь от огня. Скворцова отмечала, что его состояние было самым тяжелым. У него были травматическое поражение грудной клетки и пневмонит, переломы костей таза, травма органов брюшной полости.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В результате погибли как минимум 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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