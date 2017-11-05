Американский школьник угнал грузовик и сжег церковь

В американском штате Луизиана 15-летний подросток угнал грузовик, слил бензин из бака и сжег баптистскую миссионерскую церковь святого Павла. О происшествии сообщает The Independent.

Инцидент произошел в городе Ричланд. Как отмечается, сгорело не основное здание, а новое, построенное несколько месяцев назад. О пожаре местному шерифу сообщили очевидцы. Они также рассказали, что незадолго до возгорания видели отъезжающий от здания церкви грузовик, за рулем которого сидел молодой человек.

Компании-владельцу транспортного средства удалось засечь его перемещение. В итоге автомобиль задержали возле церковного прихода в соседнем округе Колдуэлл. Позднее появилась информация, что подросток имеет отношение к угону еще одного грузовика этой же фирмы. Молодого человека арестовали.

Информации о мотивах подростка пока нет. Издание уточняет, что он белый, а большинство прихожан храма — афроамериканцы. «Мы не знаем, почему. Бог знает, что у человека на уме. Мы просто просим помолиться и за него, и за нашу церковную семью», — сказала журналистам прихожанка Мэри Александр.

Газета пишет, что церковь недавно отметила 137-летнюю годовщину основания.