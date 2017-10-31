Брат с сестрой повторили эксперимент с кипящим маслом и подожгли квартиру

Брат с сестрой случайно устроили пожар в столичной квартире во время эксперимента с раскаленным маслом и водой. Об этом сообщает во вторник, 31 октября, Агентство городских новостей «Москва».

По информации источника в правоохранительных органах, инцидент произошел 30 октября в доме на улице Рабочая. 24-летний брат с 22-летней сестрой налили в сковороду подсолнечное масло, а когда оно закипело, добавили в него воду. В результате произошел взрыв, на кухне выбило окно, начался небольшой пожар. Молодые люди получили ожоги.

Отмечается, что на место выезжали шесть нарядов пожарных и два скорой помощи. Эвакуация в доме не проводилась.

Ранее в октябре в сети обратили внимание на эксперимент российского школьника, который плеснул стакан воды на сковородку с кипящим маслом. В итоге произошло возгорание, на кухне оплавился потолок и занавески. В комментариях под роликом зрители поблагодарили «изобретательного» молодого человека и заочно «наградили» премией Дарвина.