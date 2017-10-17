Плеснувшего воду в кипящее масло школьника «наградили» премией Дарвина

Видео: YourMood / YouTube

В сети обратили внимание на эксперимент российского школьника Владислава Родионовича, который плеснул стакан воды на сковородку с кипящим маслом. Ролик был опубликован на YouTube-канале YourMood.

На видео Владислав здоровается со зрителями и задается вопросом: «Что будет, если в кипящее масло добавить воды?» После долгих приготовлений молодой человек берет полный стакан воды и выплескивает его в «кипяченое», по его словам, масло. В итоге под громкий визг школьника происходит возгорание, в результате которого плавятся потолок и занавески. Испуганный произошедшим Владислав начинает звать маму и материться.

В комментариях под роликом зрители поблагодарили «изобретательного» молодого человека и заочно «наградили» премией Дарвина. «Продолжай в том же духе», — попросили они, посетовав, что Владислав слишком далеко отошел от плиты.