В сети раскритиковали хвастающегося эксклюзивным Ferrari школьника

Видео: Money Kicks / YouTube

В сети раскритиковали 15-летнего миллионера из Дубая Рашида Белхаса (Rashed Belhasa), который обзавелся Ferrari с логотипами совместной коллекции американского уличного бренда Supreme и Louis Vuitton. Ролик был опубликован на его авторском YouTube-канале Money Kicks.

На видео, которое за четыре дня набрало более миллиона просмотров, Белхаса выбирает себе новую Ferrari и демонстрирует процесс нанесения логотипов на автомобиль. «Погнали покатаемся по улицам», — говорит подросток в конце ролика и красуется на фоне машины.

В комментариях многие пользователи возмутились действиями Белхаса, отметив, что прожигающий отцовские деньги школьник даже не может управлять автомобилем (в ОАЭ садиться за руль можно с 18 лет — прим. «Ленты.ру»). «Все знают, что у его отца куча денег. А сам он хоть чего-нибудь добился?» — поинтересовался один из них.

«У него есть все деньги мира, но он даже не может записаться на курсы английского языка», — ехидно заявил другой, намекая на его восточный акцент.

Рашид Белхаса — сын строительного магната из ОАЭ Саида Ахмеда Белхаса. Известен благодаря YouTube-каналу, где выкладывает видео о роскошной жизни, на которых приобретает дорогостоящие автомобили, летает на частных самолетах, встречается с популярными музыкантами и звездами мирового футбола. На Белхасу подписано более 765 тысяч человек.