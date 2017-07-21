Школьника из Кургана заподозрили в экстремизме за мем с ехидным блинчиком

Несовершеннолетнего блогера из Кургана Дмитрия Морозова вызвали в полицию из-за мема с ехидным блинчиком в нацистской фуражке. Об этом Морозов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам 14-летнего блогера, пост на его странице разместил некий Роман Матвиенко, а сам Морозов к публикации никакого отношения не имел. Тем не менее в полиции его обвинили в нарушении статей 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

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«Сейчас говорят, что я разжигаю ненависть, так как вовремя не удалил пост и способствовал распространению. Именно я, а не постер», — пожаловался Морозов.

Он также добавил, что ему была продемонстрирована распечатка всех своих логинов и действий во «ВКонтакте», включая смену имени, блокировку и даже размещение публикаций. «Вопрос. Реально я что-то нарушил или это беспредел?» — поинтересовался блогер.

Как считает сам Морозов, внимание сотрудников правоохранительных органов привлекла его политическая позиция — подросток придерживается анархо-капиталистических взглядов, о которых открыто заявлял на своем YouTube-канале и во «ВКонтакте».

После беседы с полицейскими молодой человек заявил, что «в связи с давлением» был вынужден прекратить блогерскую деятельность. На момент написания заметки на странице Морозова размещены всего три поста, а его YouTube-канал удален.

Ехидный блинчик — мем, появившийся в тредах анонимных российских имиджбордов в 2008 году. Также известен под названиями Peka-face, YOBA-face и «Ехидный колобок». Оригинальный мем, похожий на желтого колобка, используется без нацистской атрибутики.