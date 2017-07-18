Разъяривший исламистов шуткой про Коран блогер Мэддисон вернулся в Россию

Видеоблогер Илья Давыдов, известный под псевдонимом Мэддисон, во время прямой YouTube-трансляции заявил, что «гонял в Питер». На ролик обратил внимание Telegram-канал YouTube Life.

По словам Давыдова, он участвовал в съемках ролика другого блогера Юрия Хованского, где сыграл сам себя в эпизоде. Мэддисон также рассказал подробности потасовки, завязавшейся между Хованским и приятелями одного из участников съемок.

YouTube Life сообщает, что из рассказа Давыдова «можно сделать вывод, что Король YouTube вернулся и скоро начнет радовать нас новыми роликами (конечно, нет. только ленивые стримы)». Однако из отрывка трансляции, попавшего в сеть, этого не следует.

В конце января сообщалось, что Мэддисон покинул Россию из-за травли, которую устроили ему исламисты после того, как он пошутил про Коран. Во время публичного выступления Давыдов заявил, что у него закончилась туалетная бумага, и он был вынужден использовать носок. Затем он продемонстрировал тот самый носок и вложил его в книгу, которая в итоге оказалась Библией.

В интернете запись выступления разошлась под заголовком «Шутка про Коран». После этого в одном из Telegram-каналов сторонников запрещенного на территории России «Исламского государства» появился призыв найти и наказать Мэддисона.

Заводской районный суд Грозного признал шутку Мэддисона экстремистской, после чего запись внесли в федеральный список экстремистских материалов.