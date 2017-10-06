Воронежский школьник 830 раз атаковал администрацию Курской области

Несовершеннолетнего хакера из Воронежа осудят за серию кибератак на сайт администрации Курской области. Об этом в четверг, 5 октября, говорится в сообщении прокуратуры Воронежской области.

По словам сотрудников ФСБ, всего 17-летний школьник (имя не называется) совершил 830 атак с использованием вредоносной программы, которую в декабре 2016 года разработал самостоятельно. С ее помощью несовершеннолетний злоумышленник получал несанкционированный доступ к государственному ресурсу, мог изменять, удалять и копировать информацию.

В итоге, после расследование дела следственным отделом УФСБ России, школьнику предъявили обвинения по статье 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). По решению Левобережного районный суда Воронежа хакеру могут дать до четырех лет лишения свободы.

В конце января несовершеннолетние члены хакерской группировки OurMine взломали аккаунты американского телеканала CNN в Facebook. Они опубликовали в группах телеканала свой логотип и оставили традиционное сообщение «Привет, это OurMine. Мы проверяем вашу защиту, свяжитесь с нами для получения информации».