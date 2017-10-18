Безуспешно пытающийся спасти «убегающую домашку» школьник потерпел фиаско

Видео: NEWS LIVE / YouTube

Американский школьник лишился домашней работы и тетрадей из-за резких порывов ветра. Ролик был опубликован на YouTube-канале NEWS LIVE.

На видео мальчик под дружный смех товарищей пытается собрать вывалившиеся из его рюкзака тетрадные листы. Его безуспешные попытки вернуть домашнее задание заканчиваются неудачей, что еще больше веселит наблюдающих за ним из окон автобуса детей. «Его учитель никогда не поверит, что это правда», — говорится в описании видео.

Ранее в октябре в сети обратили внимание на эксперимент российского школьника Владислава Родионовича, который плеснул стакан воды на сковородку с кипящим маслом. На видео под громкий визг школьника происходит возгорание, в результате которого плавятся потолок и занавески. Испуганный произошедшим Владислав начинает звать маму и материться.