Школьник в США накормил одноклассников шипучим кокаином в конфетах

Двое семиклассников в американском штате Индиана оказались в реанимации после того, как один из одноклассников угостил их шипучими конфетами, в которых был кокаин, сообщает New York Post.

«Ноги моего сына были будто ватные, он не мог ходить (...) Он сказал мне, что не может дышать, я сразу же попросила сотрудников школы вызвать скорую», — рассказывает мать одного из мальчиков.

По словам матери другого пострадавшего, в течение получаса ее сын сын не мог говорить. В настоящее время оба школьника находятся в больнице. В их крови врачи обнаружили наркотик.

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«Кто-то должен понести за это ответственность, возможно родители ребенка, которые дали ему [конфеты]. Ведь откуда-то они появились», — заявили родственники пострадавших.

В школе подтвердили факт инцидента, отметив, что для учителей проведут специальный инструктаж о том, как реагировать в подобных ситуациях.

1 ноября стало известно, что в Западной Вирджинии родители трехлетней девочки обнаружили героин среди сладостей, которые детям раздавали на Хеллоуин.

За день до этого в индейской резервации Меномини, расположенной в штате Висконсин мать одного из детей, ходивших по домам соседей и собиравших угощения перед Хеллоуином, обнаружила среди них пакет с метамфетамином.