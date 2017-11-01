В США среди собранных в Хеллоуин сладостей нашли героин

В Западной Вирджинии родители трехлетней девочки обнаружили героин среди сладостей, которые детям раздавали на Хеллоуин. Об этом со ссылкой на полицию города Оак Хилл сообщает Associated Press.

Вещество было в сумке, куда ребенок собирал конфеты, героин завернули в перчатку, пишет агентство. Никто не пострадал, подозреваемых у полиции нет.

Ранее Associated Press сообщало, что в Висконсине в конфетах, собранных детьми в канун Дня Всех Святых, нашли метамфетамин. Как отмечало агентство, вещество получил только один ребенок.

Перед Хэллоуином власти Нью-Джерси предупреждали родителей, что их детям в праздник могут раздавать конфеты с марихуаной. Сторонники легализации конопли подвергли сомнению существование таких конфет и назвали их городской легендой.



