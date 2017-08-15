Французские дети начали чаще травиться марихуаной

За последние 11 лет число детей, госпитализированных во Франции из-за случайного отравления марихуаной, выросло на 133 процента. Об этом сообщает CNN со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Pediatrics.

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Исследователи определили этот показатель, проанализировав случаи госпитализации детей младше шести лет c 2004 по 2014 годы.

Они также установили: обращения к медикам из-за случаев ненамеренного употребления детьми марихуаны — когда родители оставляют «траву» без присмотра — участились на 312 процентов. Причиной такой динамики специалисты называют возросшее количество психоактивного тетрагидроканнабинола в марихуане.

Симптомы отравления каннабисом — сонливость, затрудненное дыхание, судороги и даже кома. Согласно данным исследования, среди европейских стран Франция лидирует по уровню употребления каннабиса, хотя он запрещен в стране.