В США перед Хеллоуином призвали опасаться конфет с марихуаной

Власти американского штата Нью-Джерси предупредили жителей, что в Хеллоуин их детям могут раздавать конфеты с марихуаной. Об этом сообщает Associated Press.

Официальное предупреждение прокуратуры появилось после того, как в Нью-Йорке десятилетнему мальчику стало плохо после конфеты с каннабисом. Агентство отмечает, что сладость ребенок нашел на заднем сиденье семейного автомобиля.

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Сторонники легализации марихуаны считают конфеты с наркотиком городской легендой. По словам исполнительного директора отделения Национальной организации за реформу законов о марихуане в Нью-Джерси Эвана Нисона (Evan Nison), потребители каннабиса не стремятся давать его детям. «Никогда не слышал, чтобы кто-то задумывался об этом, а также считал, что это этично. (...) Это просто тактика устрашения», — подчеркнул он.

Как сообщила AP представитель прокуратуры штата, в США зафиксировано несколько случаев, когда детям стало плохо после конфет с марихуаной, поэтому задача властей — постараться предупредить подобные инциденты. Она отказалась отвечать на вопрос, известно ли о получении несовершеннолетними таких сладостей именно в Хеллоуин.

Агентство отмечает, что конфеты с каннабисом часто неотличимы от обычных мармеладных мишек или похожи на простые карамельки и шоколадные батончики.

В США марихуана легализована в нескольких штатах. В некоторых регионах, в том числе в Нью-Джерси, разрешено ее употребление только в медицинских целях.