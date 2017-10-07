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Пробило на хавчик

Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны

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Фото: Getty Images

Американские исследователи нашли связь между легальной марихуаной и сетями быстрого питания. Естественно, этой связкой оказались потребители. Сглаживать побочный эффект употребления каннабиса — повышенный аппетит — поклонники растения предпочитают с помощью фастфуда.

О том, что большинство любителей марихуаны — постоянные клиенты заведений быстрого питания, Green Market Report и Consumer Research About Cannabis сообщили в своем исследовании. Такое поведение благоприятно сказывается на динамике продаж фастфуда.

Исследование проводилось в нескольких штатах с населением более 50 миллионов человек, в частности — в Колорадо, Неваде, Орегоне, Калифорнии. Количество американцев, употребляющих легальную марихуану, составило 4,7 миллиона человек (8,5 процента) от общего числа жителей штата.

Выяснилось, что 43 процента потребителей легальной марихуаны отправлялись подкрепиться в McDonald's; 18 процентов ели в Taco Bell; 17,8 процента — в Wendy's. Также исследование показало, что потребители каннабиса не обходят вниманием и другие сети — к примеру, Burger King, KFC, Jack in the Box и Carl's Jr (в порядке популярности). Значительно реже, как оказалось, эти заведения посещали те, кто не употребляет наркотики.

По словам вице-президента Consumer Research Around Cannabis Джеффа Стейна, McDonald's обгоняет по популярности все остальные сети благодаря числу заведений. Однако другие сети, отметил он, могут сократить разрыв, прибегнув к определенным маркетинговым уловкам. Стейн также рассказал, что результаты исследования подтвердили некоторые стереотипы, касающиеся поведения потребителей марихуаны.

Повышенный аппетит — известный побочный эффект потребления каннабиса. ТГК, или тетрагидроканнабинол, являющийся основным действующим веществом марихуаны, оказывает влияние на мозг, заставляя его считать, что организму необходима пища. Это же вещество повышает чувствительность, поэтому потребители наркотика не только думают, что они голодны, но и еда кажется им вкуснее. Именно это свойство марихуаны используют в медицинских целях для лечения людей, страдающих истощением или потерей аппетита вследствие химиотерапии, СПИДа и других причин.

И все же вне зависимости от количества точек продажи фастфуда потребительские симпатии американцев остаются на стороне марихуаны, говорится уже в другом исследовании.

Так, согласно отчету отчет ArcView Market Research, опубликованному еще в начале этого года, жители США и Канады в 2016 году потратили 53,3 миллиарда долларов на приобретение марихуаны, включая легальные покупки в медицинских целях. А это больше, чем североамериканцы потратили в течение года в ресторанах быстрого питания McDonald's и «Старбакс».

Между тем еще в начале прошлого века препараты из конопли продавались в США без ограничения и применялись для лечения разных заболеваний. Штаты же стали одной из первых стран, запретивших употребление этого наркотика: к 1938 году власти страны включили каннабис вместе с тяжелыми наркотиками в федеральный перечень опасных и терапевтически бесполезных веществ.

Растет без стимулов и инноваций

Противостояние противников и сторонников легализации марихуаны (с численным перевесом последних) не мешает мировому рынку этого растения расти впечатляющими темпами. Первой страной, полностью легализовавшей марихуану, стал Уругвай, где соответствующий закон был принят в 2013 году. К этому времени наркотик в том или ином виде уже был легализован в 15 странах мира, что неудивительно — еще в 2011 году Глобальная комиссия по наркотической политике рекомендовала странам в целях борьбы с наркотрафиком экспериментировать с правовым регулированием некоторых видов наркотиков, допустимых к возможной легализации. На сегодняшний день стран, разрешивших использование марихуаны в том или ином виде, более 30.

В США легальный марихуановый бизнес является самой быстрорастущей отраслью в стране. Сейчас почти в 30 штатах США разрешено использовать этот наркотик в медицинских целях. В частности, в штате Невада закон о легализации вступил в силу в июле 2017 года, после чего спрос на коноплю превзошел все ожидания поставщиков. Налоговики штата были вынуждены даже объявить чрезвычайное положение, чтобы принять необходимые меры по развитию розничной сети продаж марихуаны и облегчить порядок регистрации точек продаж. По оценкам ассоциации по распространению марихуаны, за первые четыре дня свободной торговли объем продаж в штате составил три миллиона долларов, налоговые поступления — миллиона долларов.

По мнению аналитиков, если легализация распространится на все штаты, объем этого рынка может превзойти объем производства органической пищевой промышленности. «Сейчас сложно представить, что какой-либо серьезный бизнесмен не потратил бы некоторое время на размышления о том, какие возможности открывает этот рынок», — заявлял еще в 2015 году Трой Дейтон, генеральный директор американской компании ArcView Group, специализирующейся на исследовании марихуановой индустрии. И он не так уж неправ: сегодня зарегистрировано 898 североамериканских марихуановых стартапов, средняя стоимость каждого составляет примерно 4 миллиона долларов.

В целом же североамериканский рынок законной марихуаны в 2016-м году составил около 6,7 миллиарда долларов, что на 30 процентов больше, чем в предыдущем году. При этом большая часть наркотика приобреталась на черном рынке, хотя его доля за год снизилась с 90 до 87 процентов.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что индустрия производства легальной марихуаны быстро растет, но черный рынок растет еще более быстрыми темпами и получает львиную долю доходов», — говорится в исследовании ArcView Market Research.

Как отмечал Трой Дейтон, рынок каннабиса растет значительно быстрее других потребительских рынков, таких как продукты питания, домашнее видео или гаджеты, потому что ему не нужно искусственно создавать спрос или внедрять инновации. Его задача состоит лишь в легализации продукта, который и так пользуется популярностью, резюмировал он.

Средняя стоимость акции марихуановой компании удвоилась в цене за последний год. К 2021 году, считают аналитики, законная марихуана превратится в индустрию объемом в 20 миллиардов долларов, то есть вырастет почти в три раза по сравнению с нынешними масштабами. К 2026 году, как прогнозируют аналитики Cowen & Co., объем рынка составит уже 50 миллиардов. Тем не менее в США на федеральном уровне наркотик по-прежнему остается незаконным, поэтому марихуановые компании занимаются другим сопутствующим бизнесом — продажей семян, лосьонов, садового оборудования.

Часть компаний перемещается в Канаду, где законодательство в отношении этого наркотика более мягкое. Толчком для роста этого сектора стало изменение правил, которые регулируют медицинское использование марихуаны — в частности, было разрешено ее производство по лицензии. В 2013 году, когда канадский минздрав начал одобрять лицензии производителям, на бирже уже торговались шесть марихуановых компаний. Спустя два года, в 2015-м, во время избирательной кампании премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал легализовать наркотик, что стало дополнительным стимулом для взрывного роста отрасли.

Аналитики отмечают, что за последние два с половиной года стоимость 26 канадских компаний, так или иначе связанных с производством марихуаны, выросла с нуля до почти 4 миллиардов канадских долларов (3 миллиардов американских долларов). Эксперты ожидают, что к 2021 году в Канаде будет около 3,8 миллиона рекреационных потребителей наркотика.

Татьяна Романова

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