Американцам на Хеллоуин предложили нарядиться жертвами холокоста

В преддверии Хеллоуина в США в продажу поступил детский костюм, напоминающий одежду Анны Франк, еврейской девочки, погибшей во время холокоста. Об этом сообщает Time.

Из-за критики в сети на сайтах магазинов Walmart и HalloweenCostumes.com наряд сняли с продажи.

При этом на Amazon он по-прежнему продается под названием «Костюм девочки, эвакуированной во время Второй мировой войны», состоящий из платья в стиле 1940-х годов, берета и сумки.

Анна Франк — уроженка Германии, после прихода нацистов к власти скрывавшаяся вместе с семьей в Нидерландах. Она автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — одного из самых известных свидетельств о холокосте. Нацисты нашли убежище девочки и отправили ее в концлагерь, где она умерла от тифа в 1945 году.