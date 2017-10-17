88-летнюю немку отправили в тюрьму за отрицание холокоста

Берлинский суд приговорил 88-летнюю женщину по имени Урсула Хафербек к шести месяцам тюремного заключения за отрицание холокоста. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В январе 2016 года на публичном мероприятии она заявила, что холокоста не было, а также отрицала существование газовых камер на территории концентрационного лагеря Освенцим.

Ее адвокат настаивал на том, что судебное преследование женщины является нарушением права на свободу мнений. Хафербек утверждала, что ее высказывания были цитатами из книги, которую она показала в зале суда. Тем не менее суд посчитал, что произнесенные женщиной слова были «ее собственной речью».

С 2015 года Хафербек не менее пяти раз приговаривали к лишению свободы, но приговоры не вступили в силу, поскольку она их оспаривала. В августе этого года женщину приговорили к двум годам тюремного заключения за отрицание преступлений нацистского режима.

Концентрационный лагерь Освенцим (или Аушвиц) располагался в 60 километрах от Кракова. Считается крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов Холокоста. По разным оценкам, в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них были евреями. Сейчас на территории лагеря открыт музей.