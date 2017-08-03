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Суд в Австрии приговорил отрицавшего холокост мужчину к году тюрьмы условно

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Суд австрийского города Фельдкирх приговорил мужчину, отрицавшего холокост, к 12 месяцам тюрьмы условно. Об этом сообщает World Israel News.

На своей странице в Facebook осужденный написал, что массовые убийства евреев в газовых камерах, проходившие по приказу Гитлера во время Холокоста, — история, выдуманная самими евреями. «Таким образом подсудимый нарушил антинацистские законы Австрии», — говорится в постановлении суда.

Кроме того, мужчина также был признан виновным в оскорблении мусульман, которых он называл «паразитами». За это он должен будет выплатить штраф в размере 1140 евро.

Согласно австрийским законам о конфиденциальности, имя подсудимого не раскрывается.

22 ноября 2016 года 88-летнюю жительницу Германии Урсулу Хафербек приговорили к 2,5 года тюрьмы за разжигание национальной розни и отрицание Холокоста. Во время своего последнего слова на суде пожилая женщина заявила, что лагерь Освенцим был не концентрационным, а трудовым, и людей там не истребляли в газовых камерах.

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