Стала известна судьба расправившихся с инвалидом подростков на Урале

На Урале четверым подростками предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 20-летнего инвалида. Об этом во вторник, 21 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Свердловской области.

По данным следствия, тело погибшего было обнаружено возле гаражей в городе Березовский. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти инвалида стала черепно-мозговая травма. По горячим следам были задержаны четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, один из них уже имел судимость и, как было установлено, принимал активную роль в избиении инвалида. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Принимая во внимание характер и дерзость группового избиения, трое остальных подозреваемых также задержаны, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления (в частности, на статью 105 УК РФ "Убийство")», — говорится в сообщении.

В компании подростков также находилась 13-летняя девушка, которая снимала избиение на телефон. В силу возраста она не может быть привлечена к уголовной ответственности, потому решается вопрос о ее помещении в центр временной изоляции несовершеннолетних.

По данным РИА Новости, подростки хорошо знали погибшего Дмитрия. Вечером 9 августа они встретили его возле магазина и предложили пойти за гаражи, чтобы выпить пива. Там школьники заставили инвалида раздеться и принялись избивать его. Позже снимавшая издевательства на телефон девушка написала подруге о том, что они убили человека, как она выразилась, «наркомана».

По словам знакомых Дмитрия, подростки могли считать его наркоманом из-за инвалидности — у молодого человека были проблемы с речью. По одной из версий, причиной агрессии школьников мог стать отказ молодого человека купить им сигареты. Подростки нанесли ему смертельную травму ударами ног по голове.

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