В Покрове жестоко избили школьника-инвалида

В Покрове (Владимирская область) возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего школьника с ограниченными возможностями здоровья, говорится на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление произошло вечером 20 марта. В полицию обратилась бабушка пострадавшего с сообщением об избиении своего 13-летнего внука. Выяснилось, что ребенка, обучавшегося в школе по индивидуальной программе из-за проблем со здоровьем, избили пятеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний парень. Он получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, несколько переломов костей, многочисленные гематомы лица и тела, ушибы. По предварительной экспертной оценке, полученные повреждения отнесены к средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в сети появилась видеозапись избиения. На кадрах четверо подростков бьют ногами лежащего на земле мальчика. Он умоляет их остановиться, но они не обращают на это внимание. Расправу записала на телефон девушка, которая позже присоединилась к компании и избила инвалида ногами. Подростки признались, что не переживали, что их арестуют, поскольку сами «малолетки».

Ход и результаты расследования находятся на постоянном контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

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