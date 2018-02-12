Судья пригрозила проблемами пострадавшему от ее сына мальчику

Жительница Кемерово получила угрозы от судьи арбитражного суда после того, как попыталась привлечь к ответственности сына женщины за ранение своего ребенка, сообщает Ura.ru.

По данным регионального управления МВД, 9 февраля во дворе одной из школ Центрального района Кемерово 10-летний ученик ударил ножницами школьника из параллельного класса. «Двое детей на улице нашли ножницы. В ходе игры один из них случайно задел ими другого в области шеи», — сообщили «Интерфаксу» в полиции.

Ребенок кемеровчанки получил резаную рану. Она пояснила изданию, что ее сын попытался отобрать у товарища ножницы, которые они нашли на улице, чтобы тот никого не травмировал. «Мальчик повернулся и резанул его по шее со словами "Ну что, получил, что хотел?", после чего мой сын ушел оттуда и рассказал о случившемся», — рассказала мать потерпевшего.

Представители школы попросили женщину вежливо поговорить с матерью обидчика ее сына, поскольку та работает судьей арбитражного суда. Родительница, в свою очередь, не стала извиняться за действия своего сына и пригрозила, что, если того поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, то же самое будет ждать и пострадавшего ребенка.

В начале февраля сообщалось, что вице-президент «Лукойла» Геннадий Федотов обратился в полицию с заявлением на девочку, которая избила его 10-летнего сына. Четвероклассники подрались после того, как школьница встала на головной убор сверстника, тот, в свою очередь, сделал ей замечание. После резонансной огласки случившегося топ-менеджер забрал заявление.

С начала года в российских школах зафиксировано несколько случаев вооруженного нападения подростков. 15 января двое подростков с ножами устроили резню в Перми, пострадали 15 человек. Напавших арестовали. 19 января один из учеников школы №5 в бурятском поселке Сосновый Бор бросил на уроке пятого класса бутылку с зажигательной смесью, а затем начал бить топором учеников и учительницу, после чего попытался покончить с собой. Ранения получили семь человек. В обоих случаях расследуются дела о покушении на убийство.

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