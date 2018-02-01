Вице-президент «Лукойла» потребовал наказать избившую его сына школьницу

Вице-президент «Лукойла» по экономике и планированию Геннадий Федотов обратился в полицию с заявлением на девочку, которая избила его 10-летнего сына. Четвероклассники подрались после того, как она встала на его головной убор, а школьник сделал ей замечание, пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, конфликт произошел днем в понедельник, 29 января, после урока физкультуры в раздевалке. Когда мальчик зашел за вещами, он увидел, как его одноклассница, дочь известного телеведущего, стоит на его шапке. Ребенок попросил ее отойти и получил удар в висок. Когда он упал, девочка продолжила бить его ногами по лицу. На крики о помощи прибежали две школьницы. После инцидента мальчик вернулся домой с синяками, и отец отвел его в частную клинику, где врачи зафиксировали ушибы локтевого сустава и правой половины лица.

В среду, 31 января, топ-менеджер нефтяной компании обратился в полицию с заявлением о побоях. Стражи порядка опросили двух девочек, которые заступились за одноклассника, и запросили видеозаписи с камер наблюдения гимназии. Родители напавшей школьницы рассказали педагогам, что их дочь раньше жаловалась на мальчика: якобы он дразнил ее. Проверка по факту инцидента продолжается.

В 2016 году в отношении сына замглавы компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова с третьей попытки было возбуждено уголовное дело за участие в гонках на элитном внедорожнике. В компании своих безработных друзей молодой человек нарушал правила дорожного движения, заезжая на газоны и тротуары, транслируя погоню полиции в интернете. Шамсуарова признали виновным в оскорблении сотрудников ДПС и назначили 300 часов обязательных работ. Автомобиль, принадлежащий сыну топ-менеджера, изъяли в пользу государства как орудие преступления. В мае прошлого года Шамсуаров вновь похвастался ездой по городу без правил.

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