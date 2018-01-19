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Подросток напал на школу с топором и «коктейлем Молотова» в Улан-Удэ

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Подросток ворвался в школу в Улан-Удэ с топором, ранил нескольких детей и устроил пожар. Об этом в пятницу, 19 января, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося. Возгорание ликвидировали. Из здания эвакуировали более 500 человек.

Местный телеканал «Тивиком» передает, что пострадали трое школьников. Один из них в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По неподтвержденным данным, напавший — ученик девятого класса. Отмечается, что он, вероятно, использовал «коктейль Молотова».

Как уточняет РИА Новости, сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту нападения.

Глава Бурятии Алексей Цыденов срочно возвращается из Монголии, где он находился с рабочим визитом. На место ЧП направлен зампред правительства по вопросам безопасности Петр Мордовский, а также министр здравоохранения Дамбинима Самбуев и министр образования Баир Жалсанов.

Дополнение: Первый заголовок этой заметки звучал так: «Подростки напали на школу с топором и «коктейлем Молотова» в Улан-Удэ». Мы поменяли его, так как позже было установлено, что школьник действовал один.

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