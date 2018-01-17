Напавших на школу в Перми подростков обвинили в попытке массового убийства

Двум подросткам, задержанным за нападение на четвероклассников в Перми, предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное по предварительному сговору. Об этом в среду, 17 января, «Ленте.ру» заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Таким образом, официальный представитель СКР подтвердила озвученную ранее версию, что нападение на школьников было заранее спланированным.

«По версии следствия, 15 января учащийся 10 класса Мотовилихинского района Перми и его знакомый, бывший ученик этого же учебного заведения, пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в класс, где занимались четвероклассники, нападавшие умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем пытались убить и друг друга», — рассказала Петренко.

Она уточнила, что обвинение предъявлено по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе находящихся в заведомо беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (часть 3 статьи 30 и пункты «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного.

Сегодня же суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал обоих молодых людей. Сейчас они находятся в больнице под охраной, а в СИЗО будут переведены сразу после выписки из лечебного учреждения.

«В ходе расследования будет дана оценка действию (бездействию) работников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность обеспечивать безопасность детей в школе», — добавила официальный представитель СКР.

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