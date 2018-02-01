Самарский подросток объяснил желание напасть на школу

Самарский школьник, который в январе пронес в здание учебного заведения пневматическое оружие и дымовые факелы, испытывал стресс из-за завышенных требований со стороны родителей. Об этом подросток рассказал руководителю департамента образования администрации Самары Лилии Галузиной, сообщает «Интерфакс».

«И классный руководитель, и директор школы говорят о том, что в основе его хулиганского поступка лежало непонимание с родителями, которые, как говорил нам ребенок, предъявляли к нему слишком высокие требования», — отметила Галузина.

Школьник находился в большом напряжении, добавила она. «Это был, так сказать, выход, поза», — пояснила чиновница. Она подчеркнула, что мотивов «припугивать» учителя у него не было, поскольку подросток хорошо учился и дополнительно занимался музыкой и конфликтов в школе у него ни с кем не было.

Как отметила Галузина, до инцидента семья подростка выглядела «абсолютно благополучной»: у родителей хорошая работа, в семье достаток, мать мальчика — член родительского комитета класса. В настоящее время ребенок находится на дистанционном обучении.

Утром 25 января 15-летний подросток пронес в здание колледжа на улице Советской Армии в Самаре две пневматические винтовки, а также дымовые факелы, которые разбросал в коридоре учебного заведения. Этот инцидент стал продолжением серии школьных нападений: 15 января бывший и нынешний ученики пермской школы устроили резню, в результате которой пострадали 15 человек, в том числе учитель. Агрессоров арестовали по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц.

19 января ученик бурятской школы ворвался на занятия к семиклассникам, ранил топором нескольких детей и учителя и устроил пожар с помощью коктейлей Молотова — пострадали семь человек, они получили резаные раны. В его отношении также возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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