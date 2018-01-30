Путин связал нападения в школах с американскими видеороликами

Нападения на учеников и учителей российских школ связаны с видеороликами о таких же инцидентах в США, полагает президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются — и без всяких оснований, просто так, потому что насмотрелись», — сказал Путин.

Он добавил, что общество «имеет право защищать себя от подобного деструктивного влияния глобальной сети», но не «драконовскими» методами.

В январе в Улан-Удэ 15-летний школьник напал на семиклассников с топором, пострадали семь человек, в том числе сам подросток.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя этот инцидент, также сказал об интернете: «Интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которые, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом».

За несколько дней до происшествия в Бурятии в Перми два подростка с ножами устроили драку в школьном коридоре, после чего напали на учеников четвертого класса. Пострадали 15 человек, в том числе учитель.

По данным источника «Интерфакса», полиция проверяет, не связаны ли между собой «посредством социальных сетей» происшествия в школах разных регионов.

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