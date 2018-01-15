В Кремле назвали «внутренней поножовщиной» конфликт в пермской школе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал воздержаться от любительских комментариев по поводу конфликта в пермской школе и дождаться итогов расследования. Его слова в понедельник, 15 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы, давайте внутреннее расследование проведут. Это же не нападение на школу извне», — сказал Песков.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли, по мнению Кремля, менять подходы к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, Песков призвал сначала «дать Росгвардии и министерству внутренних дел разобраться» с ситуацией в пермской школе.

«Давайте дождемся точки зрения экспертов», — добавил он.

В понедельник утром в Перми в школе №127 двое несовершеннолетних с ножами напали на школьников. Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии из-за ранения в область шеи. Подозреваемые задержаны, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь двоих или более человек.

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