Раскрыты подробности нападения на бурятскую школу

Нападение на школу в Улан-Удэ совершил один подросток. К соучастникам по ошибке причислили его лучшего друга и человека, с которым задержанный вообще не общался. Об этом рассказал «Ленте.ру» один из одноклассников напавшего.

По его словам, у набросившегося на учеников с топором подростка не было особых проблем с учебой, о которых бы он переживал. В классе его также никто не травил.

Одноклассник подчеркнул, что жертвами нападения стали случайные люди, с которыми нападавший даже не был знаком. Пострадавшая учительница относилась к подростку хорошо. «Всегда разрешала донести домашнее задание или какую-нибудь работу», — отметил собеседник.

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Паники из-за произошедшего в учебном заведении не было. В 9:35 прозвучал сигнал об эвакуации, но дети оставались на месте до конца урока.

«Учитель у нас завуч и аргументировал это тем, что в случае реального происшествия, ее бы оповестили первой. Прозвенел звонок с урока, мы с другом пошли на геометрию. На лестнице пахло дымом. Только мы поднялись на второй этаж, нас остановили два учителя и сказали немедленно всем уходить из школы», — пояснил школьник.

Утром 19 января подросток ворвался в кабинет школы №5 в микрорайоне Сосновый Бор Улан-Удэ, где занимались семиклассники, ранил нескольких детей и учителя, а затем устроил пожар. В результате нападения пострадали семь человек, они получили резаные раны, у одной девочки отрублен палец.

Опубликована видеозапись задержания напавшего. Его поместили в больницу, так как он попытался совершить суицид.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

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