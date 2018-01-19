Пострадавшую от нападения школу в Бурятии решили оставить без охраны

Школа №5 в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ, ученики которой пострадали от нападения подростка с топором и бутылкой с зажигательной смесью, охраняется одной женщиной-вахтершей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала одна из школьниц.

«А во время эвакуации все школьники шли не по эвакуационному выходу, а по главному (мимо кабинета, где был пожар)», — сказала собеседница радиостанции.

В то время когда произошло нападение, она была на уроке русского языка. Услышав крики и сигнал тревоги, дети выбежали на улицу, где их построили, а затем отпустили по домам без каких-либо объяснений.

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«Я живу близко со школой и видела, когда приехали люди в белых костюмах и оцепили здание, но незадолго до этого уже, подходя к дому, я увидела толпу кричащих людей, удаляющихся от школы, — рассказала девочка. — Уже потом мне сообщили о задержании учащегося девятого класса, подозреваемого в нападении».

Утром 19 января в эту школу ворвался ученик девятого класса. Он зашел в кабинет, где занимались семиклассники, ранил топором шестерых детей и учительницу, а также устроил поджог, разбив бутылку с зажигательной смесью. Молодого человека задержали и отвезли в больницу, так как он попытался совершить суицид.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек. Полиция проверяет возможную связь этого преступления с нападением подростков на пермскую школу 15 января, от которого пострадали 15 человек.

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