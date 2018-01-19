Силовики проверят версию о взаимосвязи нападений на школы через соцсети

Правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ — которые произошли в течение одной недели. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил «Интерфакс» информированный источник.

«Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей», — сказал собеседник агентства.

В пятницу утром подросток ворвался в школу в Улан-Удэ и набросился с топором на семиклассников. Пострадали пять человек — четверо 13-летних детей и учитель 44 лет, трое из них в тяжелом состоянии. Очевидцы говорят о нескольких нападавших. Помимо топора у подростка была бутылка с зажигательной смесью, которую он бросил в класс. После инцидента напавший попытался совершить суицид.

В четверг, 18 января, охранник одной из московских школ остановил ученика, который пытался пронести в учебное учреждение несколько ножей и бензин для зажигалки.

17 января в школе поселка Смольное Челябинской области на перемене произошел конфликт между девятиклассниками, в результате один из них ударил ножом другого. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением.

15 января в школе N127 в Перми двое 16-летних подростков напали с ножами на учеников четвертого класса, пострадали 15 человек. После этого напавшие порезали друг друга.

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