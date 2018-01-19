Ученики школы в Бурятии и СК насчитали разное число нападавших

Подросток с топором, напавший на школу в Бурятии, действовал один, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Подозреваемый установлен и задержан. Он находится в больнице с ранением, так как пытался совершить суицид», — сказала она.

Между тем, по словам одного из очевидцев событий, семиклассника Кирилла, нападавших было двое, это были девятиклассники из этой же школы. Другой ученик, оказавшийся в том кабинете, куда бросили коктейль Молотова, также сообщил о нескольких нападавших, не уточнив их число.

Утром 19 января подросток ворвался в школу в Улан-Удэ и набросился с топором на семиклассников. Пострадали пять человек — четверо 13-летних детей и учитель 44 лет. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!