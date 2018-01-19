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Напавший на бурятскую школу предупредил одну из учениц

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Подросток, напавший на школу в Улан-Удэ с топором и бутылкой с зажигательной смесью, предупредил о своих намерениях одну из учениц. Об этом рассказала телерадиокомпании Тивиком рассказала местная жительница.

Молодой человек написал девочке в Viber, чтобы та не приходила в пятницу в школу, так как там «будет мясо».

По словам женщины, подросток ворвался в 23 кабинет школы № 5 в микрорайоне Сосновый Бор, где ранил учительницу и троих учеников. «По голове [ударил] учительнице, всю голову [разбил] ребенку, спину [ранил] другому, и еще палец отрубил девочке», — сказала она.

Предыстория: Ученики школы в Бурятии и СК насчитали разное число нападавших
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