Напавший на бурятскую школу предупредил одну из учениц

Подросток, напавший на школу в Улан-Удэ с топором и бутылкой с зажигательной смесью, предупредил о своих намерениях одну из учениц. Об этом рассказала телерадиокомпании Тивиком рассказала местная жительница.

Молодой человек написал девочке в Viber, чтобы та не приходила в пятницу в школу, так как там «будет мясо».

По словам женщины, подросток ворвался в 23 кабинет школы № 5 в микрорайоне Сосновый Бор, где ранил учительницу и троих учеников. «По голове [ударил] учительнице, всю голову [разбил] ребенку, спину [ранил] другому, и еще палец отрубил девочке», — сказала она.