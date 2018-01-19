Стали известны подробности нападения подростка с топором на школу в Улан-Удэ

Возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который напал на школу в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ. Об этом в пятницу, 19 января, сообщается на сайте следственного управления СКР по Республике Бурятия.

По данным следствия, 19 января утром (по местному времени) ученик 9 класса с топором ворвался в школу и набросился на семиклассников. Затем он поджег класс при помощи бутылки с воспламеняющей жидкостью.

В итоге три ученика и учитель получили ранения. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются. Дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних»).

Ранее сообщалось, что нападавших было двое, и они использовали «коктейль Молотова». Пожар в классе удалось быстро потушить, от огня и дыма никто не пострадал.

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