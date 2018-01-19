Появилось видео с места нападения подростка с топором на школу в Бурятии

В интернете появилась видеозапись из класса в одной из школ Улан-Удэ, где девятиклассник устроил пожар и напал на детей с топором. Ролик в пятницу, 19 января, публикует Telegram-канал Hue.

На кадрах видно обвалившуюся с потолка закоптившуюся штукатурку, разбросанную мебель и книги.

По уточненным данным Минздрава Бурятии, при нападении пострадали пять человек, передает «Интерфакс». Это четверо 13-летних детей и учитель 44 лет. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести. Как добавил глава ведомства Дамбинима Самбуев, у школьников сочетанные травмы и резанные травмы от топора. От огня никто не пострадал. Одной из девочек отрубили палец, у мальчика повреждена спина.

Ранее сообщалось, что подросток ворвался в школу в Улан-Удэ и набросился с топором на семиклассников. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас, добавляет ТАСС, он находится в больнице, так как предпринял попытку суицида.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!