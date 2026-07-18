Уилкерсон: Украинцы могут сами избавиться от Зеленского

Россия «решительно» побеждает в конфликте с Украиной, и со временем украинцы могут избавиться от президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил полковник Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки в отставке Лоуренс Уилкерсон на YouTube-канале Dialogue Works.

«Лишь вопрос времени, когда эта решительность поставит Украину в настолько безвыходное положение, что Зеленского, вероятно, убьют, или он сбежит из города, или что-то в этом роде», — высказался он.

Эксперт также добавил, что у государств Запада нет стратегической линии относительно Киева.

Ранее стало известно, что Зеленский выступил перед публикой в Киеве, впервые укрывшись за пуленепробиваемым экраном.