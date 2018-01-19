Опубликовано видео задержания напавшего на школу бурятского подростка

В сети появилось видео задержания подростка, напавшего с топором на школу в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Ролик опубликован на YouTube.
По версии следствия, утром 19 января подросток ворвался в кабинет, где учились семиклассники, ранил нескольких детей и учителя, а затем устроил пожар. В результате нападения пострадали семь человек, они получили резаные раны, у одной девочки отрублен палец.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.
Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!