Опубликовано видео задержания напавшего на школу бурятского подростка

В сети появилось видео задержания подростка, напавшего с топором на школу в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Ролик опубликован на YouTube.

По версии следствия, утром 19 января подросток ворвался в кабинет, где учились семиклассники, ранил нескольких детей и учителя, а затем устроил пожар. В результате нападения пострадали семь человек, они получили резаные раны, у одной девочки отрублен палец.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!