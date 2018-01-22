Кремль призвал к аккуратному освещению СМИ нападений в школах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ сами решают, как им освещать участившиеся нападения несовершеннолетних в школах. Его слова в понедельник, 22 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ. Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения. Но, безусловно, считаем, что подобные трагические события требуют чрезвычайно аккуратного подхода», — сказал Песков.

Три вооруженных нападения несовершеннолетних на школы в разных городах России произошли в течение одной недели. После этого министерство связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзор договорились о блокировке групп в соцсетях, побуждающих к насилию в школах.

19 января подросток ворвался в школу в Улан-Удэ и набросился с топором на семиклассников. Затем он поджег помещение и ранил себя. В результате инцидента семь человек были госпитализированы, в том числе сам нападавший.

17 января в школе поселка Смольное Челябинской области на перемене произошел конфликт между девятиклассниками, в результате один из них ударил ножом другого. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением.

15 января в школе №127 в Перми двое 16-летних подростков напали с ножами на учеников четвертого класса.

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