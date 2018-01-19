Роскомнадзор начнет блокировать в соцсетях группы о насилии в школе

Министерство связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзор договорились о блокировке групп в соцсетях, побуждающих к насилию в школах. Об этом «Интерфаксу» заявил замминистра Алексей Волин.

«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — сказал он.

Сообщества будут блокироваться по той же схеме, что и группы, подстрекающие детей к суициду.

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Ранее в пятницу, 19 января, в Улан-Удэ девятиклассник ворвался в одну из школ и набросился с топором на семиклассников. Пострадали четверо 13-летних учеников и 44-летняя учительница. Трое находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек.

За несколько дней до этого два подростка утроили резню в пермской школе. В результате нападения пострадала учительница и 11 учеников младших классов.