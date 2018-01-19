Кремль прокомментировал нападение на школу в Бурятии

В Кремле воздерживаются от «субстантивных комментариев» по поводу нападения в школе Улан-Удэ, где девятиклассник напал на учеников с топором, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 19 января.

«Хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, и интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которые, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, не представляют ли интернет-сообщества системную угрозу российским школьникам по мнению Кремля.

Песков подчеркнул, что необходимо найти способ оградить молодое поколение от негативного влияния интернета, не нарушая принцип его свободы.

Утром 19 января в школу, расположенную в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, ворвался ученик девятого класса. Он зашел в кабинет, где занимались семиклассники, ранил топором шестерых детей и учительницу. Молодого человека задержали и отвезли в больницу, так как он попытался совершить суицид. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек.

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