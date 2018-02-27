Отмечавшие день рождения пьяные подростки избили врачей в реанимации

Следственный комитет в Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении пьяных подростков, которые избили женщину-врача в реанимации при оказании помощи их другу. Видеозапись инцидента появилась на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как молодые люди по очереди заходят в кабинет и начинают сначала бить по лицу и голове врача, а затем душить ее. Другим медицинским работникам также достаются удары. После подростки разбрасывают вещи, и компания из пяти человек, среди которых девушка, выходит на улицу.

Врач-анестезиолог была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Нападение произошло в ночь на 24 января 2018 года в Елецкой городской больнице №2. К врачам «в неадекватном состоянии с признаками отравления» обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где он и его приятели отмечали совершеннолетие друга.

«При оказании неотложной медицинской помощи недовольный действиями медперсонала пациент спровоцировал конфликт, нанеся удары кулаками в голову врача-анестезиолога. Услышав крики, трое знакомых, сопровождавшие больного и ожидавшие в приемном покое, ворвались в процедурный кабинет, где устроили драку, в ходе которой анестезиолога по голове несколько раз ударил и 16-летний подросток», — говорится в сообщении.

Телесные травмы также нанесли заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь. Молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции, но, учитывая, что насилие было совершено в отношении врачей при исполнении ими профессиональных обязанностей, материалы об избиении медработников передали следователям регионального управления СК.

Отмечается, что фигурантами дела по статье 112 УК России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений») стали 16-летний подросток и его 20-летний знакомый.

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