Врач снова избил пришедшую снять нанесенные им побои женщину

В Якутии заведующий больницей избил жительницу села Иенгра, пришедшую снимать нанесенные им же побои. Инцидент в медучреждении снял на видео один из очевидцев. Депутат райсовета Александр Силин выложил ролик в сеть и прокомментировал ситуацию Вести.ru.

Конфликт между потерпевшей и врачом произошел на новогодней дискотеке 31 декабря. Отмечается, что мужчина избивал женщину не один, а вместе со своей спутницей. Причина ссоры не уточняется.

Пострадавшая решила привлечь обидчика к ответственности и пришла на следующий день в травмпункт, однако наткнулась там на него же. Мужчина снова ее избил. На записи слышно, как заведующий в присутствии подчиненных угрожает ей тюрьмой, «потому что много свидетелей и они докажут, что ты сама напала».

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