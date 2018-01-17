Избивший пациентку якутский врач объяснил свой поступок

Врач Золотинской участковой больницы в Якутии Владимир Наумов объяснил, что предшествовало его агрессивному поведению в отношении пациентки. За несколько минут до конфликта мужчина дважды спас свою коллегу от разъяренной женщины, сообщает SakhaDay.

Произошедшему на видеозаписи предшествовал конфликт его коллеги-акушерки Гэрэлмэ с местными отдыхающими. Женщина, недавно приехавшая в село Иенгра из Читы, отправилась на новогоднюю дискотеку в этнокультурный центр. В разгар вечеринки на нее набросились девушки 19-20 лет.

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«Я не видел начала конфликта. Подошел, когда ее уже запинывали. Свидетелей было много. Дело в том, что Гэрэлмэ неместная, никого не знает. Наверное, девушки решили оторваться на ней, зная, что за нее никто не заступится», — рассказал Наумов изданию.

После инцидента врача вызвали в больницу: зафиксировать побои у некоей Анастасии Дмитриевой. Оказалось, что это была та самая девушка, которая напала на акушерку. Она пришла в компании четырех подруг. В этот момент в больнице появилась и Гэрэлмэ. Как только ее увидели подруги Дмитриевой, на нее снова набросились. По словам Наумова, агрессивные якутянки были нетрезвы. Он вывел коллегу из здания, а затем попытался вразумить пациентку. Этот момент и попал на видеозапись, сетует врач: в Минздраве приняли решение его уволить.

«Сейчас меня попросту уничтожают. Я проработал здесь полтора года. До этого работал в Иркутске, учился. Приехал, чтобы лечить людей. Многих спас, вытащил с того света. И все мои заслуги сейчас уничтожены этим видео. Из-за одного конфуза все перечеркнуто», — заявил он. Врач решил покинуть Якутию после инцидента.

Издание отмечает, что в Минздраве также рассмотрят решение о соответствии занимаемой должности главным врачом ГБУ «Нерюнгринская центральная районная больница».

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