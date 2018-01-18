На защитившего коллегу от агрессивной якутянки врача завели дело

В отношении 28-летнего врача-терапевта и по совместительству заведующего Золотинской участковой больницы Владимира Наумова возбуждено уголовное дело о нанесении побоев и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, мужчина ударил кулаком в лицо 22-летнюю девушку, отдыхая в этнокультурном центре «Эян» в селе Иенгра Нерюнгринского района. Затем, когда она пришла в больницу зафиксировать удар, снова ударил ее, после чего начал душить (это не попало на видеозапись конфликта).

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Однако на этом инцидент исчерпан не был: 2 января он проник ночью в квартиру, где пострадавшая живет с матерью и словесно оскорбил ее. Осложняет ситуацию то, что в конце ноября суд привлек врача к административной ответственности за нанесение побоев своей супруге и подвергнул денежному штрафу.

Видео с врачом, набросившимся на женщину, пришедшую снимать нанесенные им же побои, появилось 16 января.

Позднее он объяснил, что его агрессивному поведению в отношении пациентки предшествовал ее конфликт с его коллегой-акушеркой. Она недавно перебралась из Читы в село Иенгра, и на новогодней дискотеке на нее набросились девушки 19-20 лет и стали избивать. Терапевт оттащил разъяренных женщин, но позже в больнице история повторилась. Мужчину решили уволить, он считает это несправедливым.

По данным SakhaDay, Наумов участвовал в программе «Земский доктор»: после клинической ординатуры в Новосибирске приехал на родину.

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