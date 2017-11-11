Ревнивица избила гинеколога-телеведущую и выложила видео в сеть

Жительница Карачаево-Черкесии ворвалась в кабинет местной телеведущей и избила ее, приревновав к своему гражданскому мужу. Инцидент произошел полтора месяца назад, однако соответствующее видео появилось в сети недавно, сообщает в субботу, 11 ноября, «Кавказ пост».

Пострадавшая — известный в республике акушер-гинеколог Лариса Шаманова, которая также ведет программу о здоровье на местном телеканале «Архыз 24». После публикации ролика в интернете врач подробно рассказала о подоплеке нападения. «Женщину, которая меня избивает, зовут Фатима Сазарукова, разведенная мать двоих детей. А ведет видеосъемку ее невестка», — пояснила Шаманова.

По ее словам, два года назад она встречалась с сотрудником местного уголовного розыска Исламом Семеновым. «Наши отношения продлились недолго, поскольку мне позвонила Фатима Сазарукова и рассказала, что у нее с Исламом роман и они собираются пожениться», — призналась телеведущая.

Шаманова прервала общение с сыщиком сразу после звонка и больше не видела его. А недавно он решил уйти от Сазаруковой. «Она почему-то решила, что уходит он именно ко мне, более того, хочет на мне жениться!» — отметила врач.

В итоге Сазарукова с невесткой ворвалась в кабинет к гинекологу, схватила ее за волосы и начала избивать. «Я написала заявление в полицию, однако она начала названивать мне и требовать забрать его. А когда я отказала ей в этом, выложила видео в интернет на всеобщее обозрение», — объяснила пострадавшая.

В настоящее время по факту избиения Шамановой проводится доследственная проверка.



