В Москве ревнивый силовик устроил поножовщину

Следователи проводят проверку по факту конфликта между двумя сослуживцами, которые проходят службу в правоохранительных органах. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве в воскресенье, 29 октября.

Ранним утром 29 октября мужчина, находясь в квартире жилого дома по улице Одоевского, нанес своему знакомому множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов, после чего ударил его ножом в область головы. По версии следствия, причиной потасовки стала ревность.

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В настоящее время нападавший доставлен в следственный отдел, где с ним проводится комплекс проверочных мероприятий.

16 октября сотрудник отдела полиции № 24 в Каменске-Уральском прострелил себе ягодицы из собственного охотничьего ружья. По данному факту проводится служебная проверка.