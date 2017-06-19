Итальянец из ревности убил 30-летнюю Анастасию Шакурову и ее друга-неаполитанца

В североитальянском городке Кириньяго, расположенном неподалеку от Венеции, были убиты 30-летняя Анастасия Шакурова и ее 31-летний друг неаполитанец Бьяджо Джуниор Буономо. Об этом сообщает Il Mattino. Женщина, предположительно, является россиянкой.

Двойное убийство было совершено в доме 50-летнего Стефано Перале, с которым, как отмечает издание, ранее у женщины были близкие отношения. По словам Перале, он пошел на преступление на почве ревности.

Мужчина пригласил Шакурову и ее приятеля к себе домой вечером в субботу, 17 июня, и подмешал им в напитки наркотические вещества. После этого он задушил женщину и начал избивать палкой Буономо, который находился в сознании и попытался сбежать. Однако сделать это мужчине не удалось. Его тело было впоследствии обнаружено сотрудниками правоохранительных органов перед входом в дом.

Совершив преступление, Перале сам позвонил в полицию и вызвал стражей порядка.

Генконсульство России в Милане выясняет гражданство Шакуровой, сообщает РИА Новости.